Kostenlos – The Heretic: Digital Human

Mit der Arbeit an dem letzten großen Kurzfilm „The Heretic„, sollten die Features von Unity’s HDRP (High Definition Rendering Pipeline) demonstriert werden. Dazu gehörten neben den Effekten aus dem VFX Graph auch die Arbeit an realistischen digitalen Menschen. Zusammen mit dem 3D Character Asset, bietet Unity nun auch zugehörige Technologien, wie das neue Facial Animation System, kostenlos an. Wer den Kurzfilm noch nicht gesehen hat, kann sich das Projekt weiter unten anschauen.

Unity Digital Human Pack

Mit dem Pack im Unity Asset Store findet Ihr, neben 3D Character „Gawain“ dabei folgende Tools, die Ihr für Eure Projekte verwenden könnt:

Facial Animation System mit „4D Clip“ import, processsing, frame fitting, Posing Features in Unity und mehr. (4D sind 3D-Mesh Sequenzen)

mit „4D Clip“ import, processsing, frame fitting, Posing Features in Unity und mehr. (4D sind 3D-Mesh Sequenzen) Skin Attachement System: Dynamischer Deformation und verschiedene Driver

Dynamischer Deformation und verschiedene Driver Shaders & Rendering: Shader Graphen für Haut, Augen, Zähne und Haare, sowie spezielle Passes und mehr.

Verfügbarkeit und Lizenz

Das 3D Asset und die speziellen Systeme und Shader sind hier kostenlos im Asset Store zu finden. Die genannten Tools könnt Ihr dabei für alle Produktionen verwenden und erweitern. Der Character ist dabei jedoch auf nicht-kommerzielle Nutzung beschränkt. Um die Assets verwenden zu können, wird Unity 2019.3.12f1 vorausgesetzt, inklusive High Definition Render Pipeline Version 7.3.1.

Weitere Informationen: Zur Unity Asset Store Website