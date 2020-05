DP am Mittwoch

Was macht ihr am Mittwoch? Falls ihr hören wollt, warum wir schreiben und nicht sprechen, seid dabei bei DP Live Streaming!

Die nächste Ausgabe der DP beschäftigt sich mit dem Thema „Networks“. Was wir uns letzten Oktober als „Datentransfer und Pipeline“ gedacht hatten, hat nun aber – wegen dem bösen „C“ – auch noch andere Auswirkungen auf Artists. Deswegen haben wir in der nächsten Ausgabe einen Workshop zu Thema „Streaming“ – und weil wir nicht nur Pressetexte abschreiben, sondern selbst testen, werden wir kommenden Mittwoch live auf Sendung gehen – Nils Calles, Bela Beier und evtl Gäste. Wer zukucken will, kann dies gerne tun! Fragen und so weiter geht natürlich auch – wir springen gemeinsam ins kalte Wasser 😛 Auf YouTube und Facebook