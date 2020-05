Dailies mit Scratch | Kostenloses Webinar

Endlich Scratch lernen und verstehen? Mittwoch Abend, am 20. Mai um 19:00 Uhr könnt Ihr dafür am Webinar von DP Autor Mazze Aderhold teilnehmen. Das Online Event „Dailies done on Scratch“ zeigt Euch, wie sich das Tool einsetzten lässt. Dabei geht Mazze den gesamten Dailie Prozess durch, beginnend bei Import bis Export.

Dailies in Sratch Inhalte

Die Online Session ist insbesondere an DITs, Coloristen und Finishing Artists gerichtet und wird sich unter anderem mit folgenden Themen beschäftigen:

Einstellungen und Projekterstellung

Importieren und Offloading

Import von ALE/EDL Dateien

Media Browser Tool

LUD/CDL loading & matching

Dailies Grading

Farbmanagement

Automation der Timeline

Output tree & Dateibenennung

Render Check / QC Reports

Importieren von Offline

Zur Registrierung

Die Teilnahme ist für alle Teilnehmer kostenlos. Zur Teilnahme könnt Ihr Euch auf dieser Seite mit Name und Email Adresse anmelden.

Weitere Informationen: Zur Assinilate Scratch Website