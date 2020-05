FMX Highlights: VR for Social Impact

Mit „VR for Social Impact“ seht Ihr hier die fünfte Live-Show der Highlights of FMX 1994-2020 Reihe. Zu Gast ist die immersive Journalistin und Mitbegründerin/Regisseurin des Storytelling-Studios NowHere Media Gayatri Parameswaran. In der Live Show gibt Gayatri Einblicke in folgende Themen:

Projekt KUSUNDA , bei dem VR-Technologie eingesetzt wird, um das Aussterben einer indigenen Sprache zu bekämpfen.

Rückblick zu HOME AFTER WAR , das preisgekrönte interaktive VR-Erlebnis, welches den User nach Falludscha führt, eine Stadt, die bis vor kurzem noch unter der Kontrolle des islamischen Staates (IS) stand.

Die Rolle des Journalismus in Virtual Reality

Weitere Informationen: Zur FMX Highlights Website