Artwork Remix mit Robert Hranitzky und DXTR

Mit „Act Now“ zeigen DP Autor und Motion Designer Robert Hranitzky zusammen mit Illustrator DXTR Ihr neues Artwork Remix Projekt. Dabei wurden insgesamt 45 Kacheln illustriert und animiert. Die beiden Artist beschäftigen sich in dem Projekt mit verschiedenen kritischen Themen, darunter Abrodung, erneuerbaren Energien, Zeit und mehr. In dem kurzen Tutorial zeigen die beiden ihren Workflow mit Adobe Stock, Illustrator, Photoshop und After Effects.

Act Now

Weitere Informationen: Zur Projektbeschreibung