After Effects Palette Mapper | Kostenlos

Palette Mapper ist ein neues Plugin für Adobe After Effects von Richard Rosenman. Mit dem Tool könnt Ihr die Farbpalette aus einer Sequenz Frame für Frame extrahieren und über vertikale Linien visualisieren. Wer also immer schon solche Visualisierungen erzeugen oder die Farbgestaltung in Filmen analysieren wollte, kann das kostenlose Plug-in nun dafür verwenden.

Das Plug-in arbeitet dabei in 8 und 16 bpc – 32 bit werden hingegen automatisch in 16 bpc umgewandelt. Die Quell-Datei kann mit beliebiger Länge in eine Auflösung von maximal 30.000 Pixeln in der Breite gemapped werden (das entspricht dem internen Limit von After Effects). Eine ausführlichere Dokumentation und Anleitung findet Ihr hier auf der offiziellen Website.

Zur Installation müsst Ihr, wie üblich, die .aex in den entsprechenenden Plug-in Folder von After Effects platzieren. Das Plug-in ist kompatibel mit Windows 7 (64bit) und höher, sowie After Effects CS6+.

Weitere Informationen: Zum Palette Mapper Tool