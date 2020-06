Achtung: Script Exploit in Maya

Autodesk hat kürzlich einen Script-Exploit in Maya entdeckt und mit einem „Hohen Schweregrad“ eingestuft. Beim Öffnen einer infizierten Maya-Datei werden lokale Einstellungen des Nutzers angegriffen und der Script Job bettet sich in alle Maya-Dateien (.ma und .mb) ein. Da einige Drittanbieter ihren Kunden und Partnern infizierte Dateien zur Verfügung stellen können, betrifft dieses Problem alle User.

„The third-party script exploit can corrupt Maya’s software’s settings, run malicious code, and be propagated to other Maya files (*.ma and .mb) if scene files containing the script are loaded into Maya.“ (Autodesk Security Advisor)

Autodesk Security Tool

Um Schäden zu verhindern empfiehlt Autodesk dringend, das Plug-in Security Tools for Autodesk® Maya aus dem Autodesk App Store herunterzuladen und zu installieren, um sich vor dem beschriebenen Exploit zu schützen.

Weitere Informationen: Zur offiziellen Autodesk Website