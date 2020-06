Blender 2.83 mit Langzeit Support

Das neue Update das Open Source Lieblings ist da: Wie angekündigt bietet Blender mit über 1250 Bugfixes in der 2.83 LTS Version nun mehr Stabilität, um für größer Projekte wirklich produktionsfähig zu sein. Zu weiteren Neuerungen neben dem Langzeit Support gehören VR-Unterstützung, OpenVDB-Import, Rauschunterdrückung im OptiX-Viewport und ein neuer Cloth Brush! In unserer kommenden DP Ausgabe, die am 26. Juni erscheint, könnt Ihr Euch alle weiteren Details rundum das Tool anschauen!

Long Term Support

Um sicherzugehen, dass Projekte mit längerer Produktionszeit stressfreier innerhalb einer Version abgeschlossen werden können, sollen die LTS-Versionen über zwei Jahre hinweg kritische Bug Fixes erhalten. Dabei werden dann auch keine neuen Features oder API Änderungen vorgenommen. Blender 2.83 LTS ist das Pilot Programm der neuen Strategie – mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

OpenVDB Import

Blender spricht besser OpenVDB: Entsprechende Dateien können ab jetzt importiert und mit dem neuen Volume-Object gerendert werden. Die Dateien lassen sich dabei mit dem Fluid-Simulations-Cache von Blender oder wie üblich auch mit anderen Tools erzeugen, wie beispielsweise Houdini.

Sculpting Features

Viele Neuerungen gibt es auch bei den Modeling und Sculpting Tools: Dazu gehört insbesondere das Release des neuen Cloth Brush Tools. Mithilfe eines Physics solver könnt Ihr damit in kurzer Zeit realistische Falten erzeugen, die sich unter anderem mit „Mass“, „Damping“ und weiteren Parametern anpassen lassen. Dazu erhaltet Ihr zudem verschiedene Arten für die Erzeugung der Deformationen: Drag, Push, Pinch Point, Inflate, Grab, Expand und mehr.

Eine weitere große Neuerungen ist das neue „Face Sets“ System. Wer bisher mit Zbrush gearbeitet hat dürfte hier starke Änhlichkeiten mit den Polygroups feststellen: Mit Face Sets könnt Ihr Euer Sculpting Model in verschiedene Bereiche unterteilen und farblich voneinander abgrenzen. Die Sets können beispielsweise nach Material, UV Seams, Normals, „Loose Parts“, Edge Creases oder Sharp Edges erstellt und anschließend zur Bearbeitung verwendet werden.

Virtual Reality in Blender

Mit dem neuen „Scene Inspection“ Feature, ist es nun erstmals ohne 3rd-Party Plug-in möglich, Eure Szenen in VR innerhalb von Blender zu betrachten. Dabei ist es bisher jedoch noch nicht möglich, Assets oder Szenen zu bearbeiten. Die Implementierung basiert auf dem OpenXR Standard. Mehr dazu findet Ihr hier in den Release Notes.

Rendering: Denoising, Eevee und mehr!

Bisher war das OptiX Denoising Feature nur im finalen Render Mode von Cycles verfügbar – mit dem neuen Release ist dies nun auch im Viewport möglich. Die Echtzeit Render Engine Eevee erhält ein großes Light Cache Update, um Artefakte zu reduzieren, Support für High Quality Normals, sowie neue Render Passes und Hair Transparency Feature.

Weitere Neuerungen

Und wem das alles noch nicht gereicht hat – kann sich noch die Liste der weiteren Neuerungen anschauen: Allen voran die Überarbeitung des Video Sequencers mit neuem Disk Cache, Blade Tool und mehr. Außerdem findet Ihr in Blender 2.83 folgende Updates:

Modifier Updates fpür Solidify, Ocean, Surface Deform, Remesh und mehr.

fpür Solidify, Ocean, Surface Deform, Remesh und mehr. Shader Nodes Updates für Volume, Vertex, Noise Roughness und mehr

Updates für Volume, Vertex, Noise Roughness und mehr Grease and Pencil mit Vertex Paint, neuem Mark System, Smooth Corners und besserer Performance

Weitere Informationen: Zur Blender Foundation Website (Relase Notes)