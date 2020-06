Animal Pack, Drachen und Landscapes | Kostenlos im Juni

Und weiter geht es mit der Asset Sammlung! Die neuen kostenlosen Unreal Engine Marketplace Angebote für den Juni sind da: In diesem Monat gibt’s wieder viele 3D Models und Packs! Die Sammlung umfasst dabei verschiedene Landscapes, Magic FX, Low Poly Tiere, Drachen, sowie Städte und vieles mehr!

3D Model, Packs und Landscapes

Für die erste Ladung des kostenlosen Contents in diesem Monat, macht Epic Games für alle User nochmal die Assets aus dem aller ersten Beitrag der „Free Marketplace Content Inititative“ verfügbar:

Level Design Assistent und ILIAD

Neu und dazu noch permanent kostenlos sind ab sofort ILIAD (Intelligent Layered Imaging Architecture for Drawing) und ein Level Design Assistent. Mit dem Drawing Tool könnt Ihr 2D-Texturen direkt in Unreal erstellen und bearbeiten, inklusive einem Blueprint-basierten Pinselerstellungssystem. Der Level Design Assistent ermöglicht Euch, wie der Name verrät, einen schnelleren Workflow. Dafür enthält er Tools wie Bulk Duplication, Grid Placement, Alignment und weitere Features.

Weitere Informationen: Zum kostenlosen Unreal Content im Juni