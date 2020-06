MaterialX für Substance Painter & Designer

Neben anderen bekannten Open Source Industrie Standards, ist MaterialX von LucasFilm und ILM inzwischen schon länger im Gespräch (wie in unserem Interview mit „Allegorithmic auf der FMX 2018). Dabei handelt es sich um einen offenen Standard für den Austausch von Material- und Look-Development Content zwischen DCC Tools und Render Engines. Ziel ist es, Materialien (inklusive Shader Networks) unabhängig von der verwendeten Software übertragen zu können und identisch aussehen zu lassen. Zum Einsatz kam MaterialX beispielsweise in Projekten wie Star Wars: The Force Awakens oder Rogue One: A Star Wars Story.

MaterialX in Substance Designer

Damit das Projekt sich als Standard etablieren kann, ist natürlich ein breiter Support in DCCs, Rendering Software und weiteren Tools notwendig. Adobe Substance hat dafür inzwischen ein MaterialX Plug-in entwickelt (Beta), das Ihr hier herunterladen und installieren könnt. Mit MaterialX könnt Ihr im Vergleich zu MDL etwa OpenGL Realtime Shader erstellen, die sich anschließend im Viewport von Designer oder Painter nutzen lassen. Eine Einleitung dazu findet Ihr in dem nachstehenden Clip:

GLSLS Shader für Substance Painter

In dem nächsten Video seht Ihr, wie Ihr damit Viewport-Shader für Substance Painter in Substance Designer erstellen könnt.

Weitere Informationen zu MaterialX findet Ihr hier!