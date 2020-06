ZBrushCoreMini von Pixologic: Kostenlos und für Einsteiger?

Wer bislang aufgrund des Lizenz-Preises Berührungsängste vorschob, sich mit ZBrush auseinanderzusetzen, dem nimmt Pixologic jetzt die Angst, und bietet eine Kostenlose Einsteigervariante. ZBrushCoreMini soll zeigen, wie simpel erste vorzeigbare Skulpturen mit dem smarten Tool gelingen mögen.

Dabei beginnt der ZBrush-Aspirant seine Projekte wahlweise mit einer Kugel- oder Blockform. Hierbei bietet Pixologic dem User eine Bandbreite acht unterschiedlicher Materialien an, von B wie BasicMaterial bis T wie ToyPlastic. Eure Form kann daraufhin, nach Auswahl einer der insgesamt acht Modellier-Bürsten (ClayBuildup, Inflate, Pinch, usw.) bereits bearbeitet werden (Im Gegensatz zu den drei Dutzend in ZBrushCore) . Seid ihr mit eurer Kreation – eurer Osterinsel-Statue, eurem Filmmonster, eurem Saurier – zufrieden, könnt Ihr das integrierten iMage3D-Formats eure Arbeiten mit der ganzen Welt teilen.

Das iMage3D Beispielsweise kann das Endprodukt auf eurer Website oder eurem Social-Media-Auftritt hochgeladen werden. Dort können eure Besucher nun das, in ZBrushCoreMini erstellte, Kunstwerk, zunächst als 2D-Bild betrachten. Lädt der Besucher dann euer 2D-Bild in seine eigene ZBrushCoreMini-App hoch, erscheint die Pracht eures 3D-Objekts in 360-Grad vor seinen Augen. Und wer einen 3D-Drucker sein Eigen nennt, der kann angeblich mit ZBrushCoreMini seine Kreationen problemlos ausdrucken und anfassen – welches Format allerdings für den Export verwendet wird haben wir jetzt nicht herausgefunden. Und auch die Freudige Beschreibung „Problemlos“ würden wir nun beim bisherigen Stand Adaptiver Fertigung mal ein bisserl vorsichtig betrachten, aber hey, wer will.

Den Download-Link zu ZBrushCoreMini findet ihr hier. Eine Gesamt-Auflistung der mitgelieferten Features gibt es hier, ein Direktvergleich zwischen ZBrushCoreMini und ZBrushCore kann hier betrachtet werden. Für eine Kurzpräsentation des Programms klickt auf das nachfolgende Video.