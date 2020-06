Dein privater Transkribierer: ascribe.ai für Premiere Pro

Der Speedy Gonzales unter den Transkriptions-Apps

Begeistern kann ascribe.ai mit einer Bearbeitungszeit von nicht mal zehn Sekunden pro Minute Audio. Zehn Sekunden, in denen die App eure Minute an Audio in Text transkribiert und anschließend an Premiere zurückschickt. Das Ergebnis einer Bearbeitung mit ascribe.ai wird im Workflow in zweierlei Hinsicht sichtbar: Zum einem wird euch der fertige Transkriptions-Text anhand von Markierungen in Premieres Zeitleiste dargestellt, andererseits wird euch eine XMP-Datei angeboten. Was die Sprachauswahl anbelangt, kann die App mit sowohl britischem als auch amerikanischem Englisch aufwarten. Doch mit dem Angelsächsischem ist nicht Schluss, denn Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch und Koreanisch werden außerdem angeboten.

Das Bezahlmodell für deinen Personal Stenographer

Wer jetzt findet, dass das interessant klingt: Mit der Registrierung erhaltet ihr eine kostenlose Stunde an Transkription, und man kann es ja mal ausprobieren. Jenseits davon sind beispielsweise zweieinhalb Stunden der Transkription für einen Preis von monatlich 4,95 Dollar zu haben. Grundsätzlich sinken die Stundenpreise, je mehr ihr bereit seid zu zahlen.

Als alternatives Zahlungsmodell können Stundenblöcke gebucht werden (bspw. 10 Stunden à 19 Dollar oder 100 Stunden à 170 Dollar) oder aber ihr entscheidet euch für ein Monatsabonnement (bspw. 1200 Minuten à Monat für 34 oder 2400 Minuten à 65 Dollar, usw.). Klicke auf den Link, um alle weiterführenden Infos zu erhalten.