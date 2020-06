V-Ray 5 schlüpft aus der Beta!

Die neueste Version der Render Engine V-Ray von Chaos Group ist da! V-Ray 5 für 3ds Max bringt mehr Ordnung ins Material Chaos, schnellere Lookdev Möglichkeiten, nützliche Texture Features, realistischeres Sun & Sky Model und mehr. Dazu hier eine Übersicht der Feature Highlights:

Light Mixing in V-ray

Eines der interessanten Neuerungen bietet „LightMix“ in dem neuen VFB2. Damit lassen sich nach dem Rendering einer Szene noch Änderungen an der Belichtung vornehmen. Wer also im Lookdev Prozess Farben oder Intensität ändern will, kann dies nun direkt im V-Ray Frame Buffer erledigen und eine Menge Zeit sparen. Einen ausführlichen Artikel dazu könnt Ihr Euch hier anschauen.

Fine-Tuning in der Post

Anbindend an die neuen Light Mix Funktionen, könnt Ihr ebenfalls direkt innerhalb des neuen VFB’s eine ganze Reihe von Post-Bearbeitungsschritte an Euren Renderings durchführen. Dafür bietet der Renderer einen neuen Layer Compositor. Details zum Workflow sind hier im Manual zu finden.

Mehr Ordnung und Material Features

Wie auch bereits in den beiden Beta Versionen zugänglich, hat Chaos Group einen neuen Asset Browser hinzugefügt, mit insgesamt über 500 Materialien, darunter Stein, Holz, Metall, Glas, Leder, Flüssigkeiten und mehr. Material Presets werden dabei mit entsprechend gerenderten Previews angezeigt.

Texturen ohne Tiling Artefakte!

Und wer bisher in größeren Szenen mit Tiling Artefakten zu kämpfen hatte, kann sich über ein neues „Stochastic Tiling“ Feature freuen. Mit dieser neuen Funktionen werden die sich sichtbar wiederholenden Muster Eurer Texture Maps auf großen Flächen automatisch entfernt. Ihr findet die neue Option innerhalb des VRayUVWRandomizers. Für mehr Abwechslung in Szenen mit vielen duplizierten Assets helfen zudem die neue VRayUVWRandomizer Map und verbesserte VRayMultiSubText Parameter.

Weitere Neuerungen in V-Ray 5

Neues SKY und SUN Model für realtischere Darstellung der Belichtung.

für realtischere Darstellung der Belichtung. Light Path Expressions zur Erstellung individueller Masken fürs Compositing.

zur Erstellung individueller Masken fürs Compositing. Blue Noise Sampling Feature, um

Feature, um AcesCG Support für automatische Farbraum Anpassungen der Texturen und mehr.

Weitere Informationen findet Ihr in den Release Notes zu V-ray 5 hier!