After Effects: Machine Learning für Roto Brush 2.0

Sneak Peek für Rotoscoping Arbeiten in After Effects: Adobe Sensei unterstützt die kommende Version des Roto Brush Tools!

Eine der beliebtesten Aufgaben in der Postproduktion, soll laut Adobe in Zukunft etwas weniger nervtötend sein. Adobe hat dazu nun eine Vorschau zu neuen Rotoscoping Features in After Effects veröffentlicht. Der neue Roto Brush 2.0 soll deutlich präziser und schneller sein als die derzeitige Version. In der Demo präsentiert Jason Levine dazu zwei Video Clips. (Zur Abwechslung sogar mit Hintergründen, die nicht schon „von selbst“ Masken generieren.)

Der Roto Brush kann dabei auch erkennen, wenn das jeweilige Objekt durch den Vordergrund vorübergehend verdeckt wird. Dafür hat Adobe unter anderem Adobei Sensei eingesetzt – der Machine Learning Technologie, die unter anderem auch beim Content-Aware Fill Tool zum Einsatz kommt. Wie gut sich das neue Tool im Alltag bewährt, werden wir uns anschauen, sobald es eine erste testbare Version gibt.

Rotobrush 2.0 Verfügbarkeit

Ein genaues Datum zum Release gibt es natürlich, wie üblich bei Sneak Peeks von Adobe, noch nicht. Das neue Feature soll allerdings im Rahmen der kostenlosen Beta Versionen veröffentlicht werden.

Weitere Informationen zu After Effects findet Ihr hier.