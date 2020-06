VFX-Breakdown von Hybride Ubisoft zu The Mandalorian

Derselbe demonstriert via allerhand, in jedwede Himmelsrichtungen ausschlagender, Verrenkungen, weswegen er als schnellster Schütze in der weitentfernten Galaxis gehandelt wird. Hybride Ubisoft, die bislang bei allen Star Wars-Spielfilmen der Ära Disney mitwirkten, demonstrieren in ihrem aktuellen VFX-Breakdown, wie der von Thor-Regisseur Taika Waititi gesprochene Droide IG-11 seinen Weg auf das Disney-eigenen Streaming-Portal und in eure Heimkinos fand.

Dabei fand sich VFX-Team, rund um Animation Director Hal Hickle, nicht nur bei den hypergelenkigen Animationen des schießwütigen Kampfroboters involviert, sondern auch bei der Design-Konzeption des Blechbuddys. Ob Hybride Ubisoft die Arbeit an IG-11 gelang, könnt ihr am nachfolgenden VFX-Breakdown selbst beurteilen. Schießbuden-Feeling garantiert!