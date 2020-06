Weta Digital gründet eigenes Animations-Studio

Das Branchenblatt Variety berichtet: Das Special Effects-Unternehmen mit Sitz in Neuseeland gab letzte Woche die Eröffnung einer hauseigenen Animations-Abteilung bekannt. Damit würde ein langgehegter Traum der Mehrheitseigner Peter Jackson und Fran Walsh Wirklichkeit. Industrieveteran Prem Akkaraju wird als CEO fungieren.

Akkarajus Geschäftspartner, der Sean Parker, gab bereits letztes Jahr seine Investition in die Weta Studios bekannt. Weta selbst verlautbarte, dass Parker, der Mitbegründer Napsters und ehemaliger Facebook-Berater, mittlerweile als Vize-Vorsitzender in den Verwaltungsrat Wetas eingestiegen sei.

Digital Production berichtete 2016 von den Gründerjahren Weta Digitals, das dazugehörige Video The Birth of Weta Digital gibt Einblicke in die Pionierjahre um Jackson und sein Team.

Wie auch Digital Production im Vorjahr zeigte, ist Walshs Angebot an Kreative und Filmemacher durchaus ernst zu nehmen. Das VFX-Studio aus Wellington, Neuseeland zählt längst Blockbuster wie Avengers: Endgame oder den Serienerfolg Game of Thrones zu seinem Portfolio.