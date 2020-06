Große Probleme bei Technicolor

Technicolor besitzt und betreibt viele bekannte Animations- und VFX-Studios, darunter auch The Mill, Mikros Image, Mr. X und MPC. Wer das Unternehmen verfolgt hat, sollte mitbekommen haben, dass es auch schon in den letzten Monaten viele Rückschläge gab. Neben der abrupten Schließung der MPC Nierderlassung in Vancouver, wurde Ende letzten Jahres auch der ehemalige CEO Frederic Rose von den französischen Behörden wegen Betrugs angeklagt. Aufgrund zunehmender Schulden und finanzieller Schwierigkeiten, beantragte Technicolor nun Chapter 15 Verfahren und hat eine Vereinbarung zur finanziellen Umstrukturierung getroffen. Wie sich die Situation auf die betroffenen Studios auswirken wird, bleibt im Detail abzuwarten.

Chapter 15 Antrag und Restrukturierungsplan

Bei der bevorstehenden Umstrukturierung in Frankreich, ermöglichen es die eingereichten Anträge beim Insolvenzgericht unter anderem US-Assets und Investments zu schützen. Wie Bloomberg Law berichtet, sollen für Technicolor vor allem die Covid-19 Pandemie, sowie sinkende DVD Verkäufe zu erheblichen Rückgang der Einnahmen geführt haben. In dem kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens, hat Technicolor einen detaillierten Plan zur Umstrukturierung veröffentlicht. Anvisiert ist dabei eine neue Finanzierung in Höhe von 420 Millionen Euro, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Die Ziele dieses Plans sind ziemlich eindeutig – Schaden eingrenzen. Im Wortlaut heißt es in der Mitteilung:

„This Agreement in Principle, whose terms and conditions are described in more details below, provides a framework for long-term sustainability for the Company’s businesses, employees, customers and suppliers, and offers its current shareholders an opportunity to participate in the Company’s recovery.“

Weitere Details zum Plan und den Schulden findet Ihr in der Pressemitteilung