Aktueller VFX-Showcase von Scanline

Im Showcase der Visual Effects-Company Scanline geben sich Spiderman, Aquamann und mechanische Männer die Klinke in die Hand.

Das brandaktuelle Showcase des weltweit agierenden Visual Effects-Hauses Scanline guckt sich wie ein Who’s Who der Blockbuster-Perlen abgeklungener Kinosommer an. Ob Superhelden (Ant-Man, Aquaman, Batman, Captain Marvel, Spider-Man, X-Men), Urzeitviecher (Drachen aus Game of Thrones, Saurier aus Jurassic World), Rambetten (Lara Croft, Drei Engel für Charlie), Kampfroboter (Bumblebee, Terminator) oder Roland Emmerich’sche Zerstörungsorige (Midway, Independence Day), die Artist stellen hier ihre Vielseitigkeit zur Schau.

Schauwerte in dutzendfacher Ausführung sind demnach beim frisch aufgeschlagenen Showcase von Scanline garantiert.