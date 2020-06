PreVIEW-Session mit ILM-Animation Director Hal Hickel

Hal Hickel, Animation Director des Serienerfolgs The Mandalorian, erklärt am 27.06. die neuen, virtuellen Produktionstechnologien ILMs.

Vorspiel zur VIEW Conference 2020

Den Startschuss zur diesjährigen, zum 21. Male ausgerichteten VIEW Conference gibt ein Interview mit ILM-Animation Director Hal Hickel. Hickel wird, angeleitet von before & afters-Redakteur Ian Failes, durch die neuartige Virtual Production führen. Dieselbe Produktionsweise, die Hickel und Team bei The Mandalorian verwendeten, soll es auch zukünftigen TV-Produktionen jedweden Budgets ermöglichen, hochwertige Spezialeffekte auf den Bildschirm zu bringen.

Die fantastischen Bilderwelten des Hal Hickel

Hal Hickel ist in der VFX-Branche kein Unbekannter. 1996 trat er ILM bei, wirkte bereits beim zweiten Teil der Jurassic Park-Filme mit. Bei George Lucas erstem Part der Star Wars-Prequel-Saga war Hickel für die Animationen verschiedener Charaktere verantwortlich. Zu Hickels weiteren Projekten zählen Rogue One: A Star Wars Story, Pacific Rim oder Iron Man. Für seine Arbeit am zweiten Teil der Pirates of the Caribbean-Reihe wurde er mit Oscar- und BAFTA-Trophäen prämiert.

Teilnahme kostenlos

Da das Event in Sydney stattfindet, gibt es eine Zeitverschiebung: Die PreVIEW-Session wird am Samstag, den 27. Juni um 23:30 Uhr zentraleuropäischer Zeit zu sehen sein, Interessenten können sich hier registrieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Hauptprogramm der VIEW Conference wird im Oktober dieses Jahres stattfinden.

Wer die Wartezeit bis Samstagnacht überbrücken will, der überzeuge sich von den Schauwerten aus The Mandalorian.