Sammlung: Kostenlose Assets für alle!

Immer und überall kostenlose Assets – wer sich nach einer Ressourcen Sammlung gesehnt hat: Für Eure nächste Download-Session gibt’s von uns hier eine große Link-Sammlung verschiedener nützlicher Dateien, die Ihr für Eure Projekte, privat und kommerziell, einsetzen könnt. Von 3D Assets, reinen Meshes oder Materialien, bis hin zu VFX Stock Videos, Light Leaks und Sound FX! Dabei listen wir eine Auswahl von individuellen Downloads, Packs oder Libraries auf, die sich über die Jahre bei uns angesammelt haben.

3D Assets – 3D Meshes – Materials & Shader – HDRI Maps –

VFX Stock Footage – Bilder, Texturen & Alphas – Sound FX & Musik

Die aufgeführten Assets sind für kommerzielle Zwecke verwendbar – größtenteils via CC0 oder CC Attribution Lizenz – dürfen jedoch nicht in gleicher Form wieder bzw. weiterverkauft werden. Mehr Details zur Nutzung findet Ihr unter den jeweiligen Links!

3D Assets Sammlung

In dieser Kategorie gibt es Assets samt Mesh, UVs, Materialien/Texturen – ggf. mit Rigs und Animationen – aber auch FX Simulationen, VDBs, IES Lights und mehr. Die kostenlosen Dateien aus dem Unreal oder Unity Store, wie Project Nature oder die 1500 Paragon Assets, listen wir hier nicht extra auf, dort könnt Ihr Euch separat auf die Suche begeben. (Da es aber oft gefragt wurde: In der Regel könnt Ihr problemlos Assets über Unreal bzw. Unity herunterladen und aus der Game Engine in .fbx oder .obj exportieren).

3D Meshes Sammlung

Kostenlose Kitbash Packs, Scans und weitere 3D Modelle: In dieser Sammlung gibt’s eine große Auswahl für Eure Mesh-Sammlung – manchmal mit einfachen Texturen! Von Sci-Fi Elementen, Statuen und Türen bis hin zu Muscheln oder undefinierbaren Objekten – für jedes Projekt ist hier etwas dabei.

Materialien & Shader

PBR Texture Pack, Cycles, Substance oder MDL Shader: In dieser Kategorie gibt’s die große Material Auswahl. In der Regel beinhalten die Texture Packs Base Color, Metal Roughness/ Specular Gloss, Height, Normals, sowie manchmal auch AO, Opacity und weitere Maps. Wer nach bestimmten PBR Materialien sucht, kann auch viele der Libraries gezielt über Textures.one durchsuchen.

HDRI Maps

Natürlich kann man HDRIs selbst aufnehmen – vor allem für die eigenen Shots. Wer das verschlafen hat, nicht das geeignete Equipment besitzt, oder einfach nur nach einem praktischen Lighting Setup für die 3D Assets sucht, hat hier eine sehr große Auswahl an Environment Maps!

HDRI Haven als einer der bekanntesten Ressourcen für über 400 HDRIs in 16K

als einer der bekanntesten Ressourcen für über 400 HDRIs in 16K HDRMAPS bietet über 100 kostenlose HDRIs mit 10000 x 5000 Pixel Auflösung

bietet über 100 kostenlose HDRIs mit 10000 x 5000 Pixel Auflösung HDR Packs von Noah Witchel: Insgesamt sieben Bundle mit knapp 100 HDRIs

von Noah Witchel: Insgesamt sieben Bundle mit knapp 100 HDRIs 35 HDRIs in bis zu 18K Auflösung von Adrian Kubasa (Eisklotz.com)

in bis zu 18K Auflösung von Adrian Kubasa (Eisklotz.com) HDR Vault Library (Pixar Ressourcen) 44 Maps in 8192 x 4096 Pixel .tex – Der Download kommt dabei in 5 Parts

VFX Stock Footage

Wer sich bei der Compositing Arbeit an zusätzlicher Stock Footage bedienen möchte, kann neben den bekannten kostenpflichtigen Angeboten auch einige Gratis-Footage verwenden. In unserer Auswahl gibt’s Nebel, Explosionen, Blitz, Feuer, Regen aber auch typische Overlays, wie Light Leaks oder Lens Flares.

Bilder, Texturen & Alphas

Für diese Kategorie gibt es natürlich die prominenten Klassiker, wie Pixabay, unsplash, oder pexels. Darüber hinaus sind online aber auch noch andere nützliche Fundstücke verteilt: Fingerabdrücke, Ausgeschnittene Menschen, Hintergründe, einfache Texturen, Wolken, Einschusslöcher, zersprungenes Glas, Referenzen, Alphas und und und!

Sound FX und Musik

Und da ein Projekt selten ohne passende Sounds oder Musik auskommt, gibt es hier am Ende noch unsere Top-Auswahl für qualitative Sound FX, sowie Musik Texturen, Ambients und weitere auditive Elemente. Die Assets könnt Ihr für alle möglichen Bereiche anwenden – ob für Trailer, Filme, Animationen, Games, Podcasts oder als Grundlage für Eure eigenen Sound Designs. Die meisten Dateien kommen dabei in 48.000 Hz / 24-Bit und WAV Format.

Ihr habt noch weitere gute Ressourcen, die Ihr mit der Community teilen wollt? Hinterlasst uns gerne in die Kommentare, schreibt uns per Mail oder Social Media an!