Animierte Quarantine Shorts auf Cartoon Brew

Bereits zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie veröffenlicht Cartoon Bew eine Reihe animierter Kurzfilme. Die Animated Shorts, die nicht alle von Corona handeln, aber alle in Corona-Zeiten entstanden sind, wurden von verschiedenen Künstlern in unterschiedlichen Zeichen- und Animationsstilen realisiert. Bereits die Titel lassen das Thema Pandemie, mal mehr mal weniger deutlich, anklingen: Metres Apart, Quarantine Kat, Eyesolation.

Fantastisch, abgedreht und mit Rückgriff aufs Klopapier-Hoarding geht’s bei Quarantine of the Damned! Part I: Mummy zur Sache. Aber auch die anderen Kleinkunstwerke sind sehenswert.