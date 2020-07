„The Godfather of Dragons“ | Highlights of FMX

Die nächste Runde „Highlight of FMX“ steht an: Dieses Mal mit Sven Martin. Der CCO und VFX-Supervisor bei Pixomondo ist nicht nur für seine Drachen bekannt, auch wenn es mit den Kreaturen schon bei seinem Diplomkurzfilm Ritterschlag an der Filmakademie Baden-Württemberg anfing. Mit inzwischen mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Branche hat Martin mit einigen der weltbesten Filmemacher zusammengearbeitet. Dazu gehören J.J. Abrams (Star Trek – Into Darkness, Super 8), Zack Snyder (Justice League, Suckerpunch), Jon Favreau (Iron Man), Martin Scorsese (Hugo), Lars Von Trier (Melancholia) und Philipp Stolzl (The Physician), und viele mehr. Die Arbeit mit Steven Spielberg an Bridge of Spies brachte ihm zudem seine vierte VES-Nominierung ein.

Highlights of FMX – Wann und wo?

Wen das Portfolio noch nicht überzeugt, hat kommenden Montag (6. Juli) um 18 Uhr die Möglichkeit von seinen vielen Erfahrungen zu profitieren. In dem Highlights of FMX Talk und Interview . Wie üblich könnt Ihr dann dem Chat live beitreten oder Eure Fragen vorher an highlights@fmx.de senden. Zur Teilnahme müsst Ihr www.fmx.de ein paar Minuten vor Beginn besuchen.

