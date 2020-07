Interview mit CG Supervisor Dan Smiczek zu Star Trek: Discovery

Dan Smiczek, CG Supervisor bei Pixomondo und Verantwortlicher für The Mandalorian, Westworld oder The Orville, erzählt im aktuellen Interview mit den Kollegen von Art of VFX über seine Arbeit an Star Trek: Picard.

Von Tribbles zu Greebles

Im Gespräch liegt der Fokus vor allem auf den Borg Cubes. Von der Konzeption- & Design-Phase der Würfel und deren Integration in die realen Borg Cube-Sets wird erzählt. Wer wissen will, ob Greebles mit Tribbles verwandt sind, oder ob Greebles einfach nur der Spitzname für detaillierte Oberflächen sind, welche die Artists bei Pixomondo für die Borg-Würfel einsetzten, der lese das komplette Interview.