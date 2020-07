Polygonflow angekündigt

Polygonflow für 3D Workflows und Tools: Mit GraphN und Metanode will der ehemalige Quixel Content Lead die Plug-in Landschaft aufräumen.

Nach Erstellung einer Reihe von Workflow Plug-ins, hat der ehemalige Quixel & Epic Content Lead nun eine neue Idee: PolygonFlow. Unter dem Namen soll der ganze Prozess rund um die Plug-in Erstellung, Verwendung und Maintenance in Euren DCC Tools neu entwickelt werden. Ziel ist es den gesamten Ablauf Artist-freundlich und so einfach wie möglich zu gestalten – ob für Blender, Unreal, Maya oder andere DCCs. Die Herzstücke des Konzeptes bestehen aus „GraphN“ und „Metanote„. Das Projekt befindet sich derzeit in früher Entwicklung – Anfang 2021 soll es erste öffentliche Demos geben. Falls wer Lust hat: Gesucht werden auch noch noch Environemt Artist & Technical Artist.

GraphN für Visual Programming

Das Hauptprogramm, GraphN, wird als eine visuelle Programming Software beschrieben, die Artists bzw. Tech Artists eine Plattform zur Erstellung von Plugins bieten soll. Im Kern verpackt GraphN dabei Elemente aus modernen Skript-Pipelines in eine visuelle Schnittstelle. Im ersten Screenshot der Software sind dabei Nodes zu sehen, die über unterschiedliche Parameter miteinander kombiniert werden können. Dazu gehören unter anderem Iterator, Slection, Compute, Operatoren, Polygon, Transform und weite Nodes. Wen das jetzt an Houdini, Fabric oder Designer erinnert liegt schon gar nicht so falsch: Die Entwickler wollen GraphN jedoch deutlich zugänglicher und verbreiteter machen.

Metanote als Bibliothek

Metanote soll passend dazu eine Bibliothek darstellen, die Ihr dann „nahtlos“ mit Euren bevorzugten 3D-Software oder Game Engines nutzen könnt. Genannte Beispiele sind hierfür UV Unwrapping, Mesh Optimierung, Retopologie, Export oder die eigens über GraphN erstellten Tools.

In welchem Umfang und preislichen Rahmen Polygonflow die Tools veröffentlichen will, ist über die Website und Anlkündigungen noch nicht bekannt. Wir haben CEO Adnan Chaumette dafür kontaktiert – falls es Neuigkeiten gibt, werden wir Euch hier Updates geben.

Weitere Informationen: Zur offiziellen Website