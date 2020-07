Die etwas andere Game Engine

Parallele Linien überschneiden sich nicht? Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie? Alle Winkel in einem Dreieck ergeben immer 180°? Die Geometrie Grundlagen sind nicht immer ganz so eindeutig: Der Entwickler „CodeParade“ hatte sich daher der Aufgabe gewidmet eine nichteuklidische Engine zu bauen. Kurz gesagt – eine Engine mit leichtem Antichamber-Vibe, bei der die geometrischen Verhältnisse nicht unseren „normalen“ Vorstellungen entsprechen. Das Ergebnis könnt Ihr als Open Source Engine (MIT Lizenz) hier auf Github finden und ausprobieren. Wie im Video demonstriert, basiert die Umsetzung dieser Illusion auf einem ähnlichen Prinzip wie die Portale in dem Valve-Klassiker Portal, nur eben mit mehr Portalen und ohne einen sichtbaren Übergang. Die Oberfläche eines Portals besteht aus einer Textur, die der Perspektive einer virtuellen Kamera entspricht.

Wer sich das Video genau anschaut, wird dann vielleicht zur gleichen Erkenntnis kommen, wie der Youtuber Eric Pham: „Ikea stores are the only place in the world with non-euclidean floor planning“

Hyperbolica: A Non-Euclidian Adventure

Für den nächsten Mindf*ck hat sich CodeParade nun mit Unity an die Problematik gewagt – dieses Mal ohne Portale. Einen ersten Trailer zu „Hyperbolica“ ist bereits veröffentlicht – neben Steam Release ist ebenfalls eine Veröffentlichung des Open Source Codes geplant.

Nichteuklidische Geometrie erklärt

Und wer sich jetzt noch dazu in der Lage fühlt, das Prinzip nichteuklidischer Geometrie definiert zu bekommen, kann sich den weiterführenden Clip zu dem Thema anschauen.

Weitere Informationen: Zum CodeParade Channel