Digital Signage Summit Europe goes digital

DSS 2020 – The Show wartet am 29. und 30. Juli kostenfrei mit renommierten Speakern auf.

Auch die DSS 2020 sattelt dieses Jahr, aufgrund bekannter Umstände, auf ein rein digitales Veranstaltungskonzept um. Laut Veranstalter wird mit Einblicken in den Handel solcher prominenten Marken wie Zara, Mercedes oder BMW aufgewartet. Einsichten in die Stellung von Digital- und Vor-Ort-Shopping, respektive den dazugehörigen Analystics, sollen ebenfalls gewährt werden. All dies unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen durch Corona. Zu den Redner zählen unter anderem Jy-Young Clara Son, Marketing Managerin bei Sony, Birgi Jackson, Commercial Director bei Sharp oder Laila Hede Jensen, CCO bei ZetaDisplay.

Die Teilnahme am Online-Event ist kostenlos. Der Internetauftritt des Digital Signage Summit Europe bietet weiterführende Infos an, auch die Online-Registrierung ist dort möglich.