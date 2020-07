Kostenlose Public Beta von V-Ray 5 für Maya läuft

Vier Key-Features

Die Anmeldung für die Beta-Phase von V-Ray 5 für Maya ist ab sofort möglich. Laut Chaos Group kommen mit No. 5 vier neue Key-Features hinzu: Das Relighting eines Bildes ohne Re-Rendering, Light Path Expressions, das Layered Compositing und ein schnellerer V-Ray Proxy-Workflow. Mit Light Expressions wird das Herausrechnen jeder Lichtquelle separat als Render Pass möglich. Die Feinarbeit an Bildern direkt im V-Ray Buffer wird durch Layered Compositing vereinfacht. Einen verbesserten Viewport und eine schnellere Render-Geschwindigkeit bietet die neue VRay Proxy Node.

Color Management, GPU, Material Enhancements und Co.

In der aktuellen Public Beta von V-Ray 5 sind auch einige kleinere Neuerungen enthalten. So finden sich Sun & Sky Models, neue Material-Optionen für das Surface Coating oder ein Support für das Out-of-Core Rendering mit der V-Ray GPU im Update. Eine komplette Auflistung aller neuen und überarbeiteten Features, sowie der vorgenommenen Bug Fixes, findet ihr in den Release Notes. Und wer wissen will, wie es funktioniert, dem Legen wir das Forum der Chaos Group ans Herz. Der Knabe aus dem Titelbild ist übrigens aus einer Marketing-Kampagne zu Cyberpunk 2077 bekannt. Dieser wurde auch durch den V-Ray 5 geschickt.