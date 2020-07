Kostenlose Timelapse Environment Map!

Wer noch nach der richtigen Belichtung für Zeitraffer Szenen sucht: Mit insgesamt über 300 Frames, gibt es auf der Website HDRMAPS nun mal ein bisschen Abwechslung von den .EXR Einzelbildern. Artist Grzegorz Wronkowski bietet Euch eine kostenlose 360° Environment Map im Timelapse an. Die Datei kommt in einer ~10K Auflösung (9256 x 4628 Pixel), natürlich 32-bit, im knapp 17GB schweren .EXR Format. Aufgenommen wurde das Ganze mit einer Nikon D800 in 5 Sekunden Intervallen. Zum weiteren Equipment gehörten ein 10-stop ND Filter, Sigma 8mm Objektiv, sowie ein X-Rite ColorChecker. Wir haben die Sequenz in Houdini und Blender problemlos zum Laufen gebracht – alle anderen DCCs sollten ebenfalls funktionieren.

Über diesen Link könnt Ihr Euch die HDRI Timelapse herunterladen – via Mediafire ist dabei auch kein Log-in notwendig (sehr gnädig). Wie bei allen Maps von der Seite, sind die Dateien für kommerzielle Zwecke einsetzbar, solange enstprechender Credit gegeben wird. (CC-BY).

Weitere kostenlose Assets findet Ihr hier in unserer großen DP- Asset Sammlung. (Größtenteils CC0 und CC BY)