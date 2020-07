Media Akademie lobt Meduc Award 2020 aus

Die Media Akademie ruft zur Teilnahme an ihrem diesjährigen Meduc Award auf. Die Ausschreibung richtet sich, so die Media Akademie, an alle, egal ob Schüler, Auszubildende, Studenten oder Young Professionals. Interessierte können in den Kategorien Print, Film, Journalismus, Musik und Multimedia/Animation einreichen. Einsendeschluss ist der 1. August dieses Jahres, ein Thema wird keines vorgegeben. Die Kreativität der Teilnehmer dürfe sich demnach frei entfalten.

In der Jury der Meduc Awards 2020 sitzen unter anderem Nadime Romdhane, bigFM-Chefredakteurin, oder Prof. Werner Fleischmann, Studiengangsleitung Animation Design an der media Akademie. Als Bewertungskategorien gelten die Qualität der Umsetzung und die Botschaft der Kreativwerke.

Als Preise winken zum Beispiel Softwarepakete von Cyberlink, Magix oder Maxon.

Weiterführende Details können auf der Webseite der MeducAwards, auf Facebook oder Instagram eingesehen werden.