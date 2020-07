Schwarzes Loch bauen mit Blender

Angelehnt ist das schwarze Loch von Christian Sculbi an der entsprechenden Darstellung aus Christopher Nolans Film Interstellar. Das Tutorial ist in acht Teilabschnitte unterteilt: Setup the Black Hole, Black Hole Material, Photon Sphere, The Accretion Disk, Accretion Disk Color, Accretion Disk Density, Finishing Touches und Final Render. Der Großteil des Tutorials konzentriert sich auf das zeitaufwendige Erstellen der Materials.

Weitere visuelle Leckerbissen gibt es auf Christian Scublis 3dtotal-Profil. Motivation für die Arbeit in Blender kann im Featurette Building A Black Hole zu Interstellar geschöpft werden.