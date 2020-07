Dragonfruit: 3DF Zephyr Release 5

Nach mehreren Monaten in Public Beta, ist die neue Version des Photogrammetrie Tools nun offiziell unter dem Codenamen Dragonfruit veröffentlicht. Wer beim Buffet einen kleinen Blickfang platzieren möchte, serviert gerne mal diese exotische Frucht. Leider (bei uns & Mitgliedern des Fruit Subreddits) schmeckt es dann aber doch nicht so aufregend… Ob das gleiche Schicksal nun das 3DF Zephyr 5 Release ereilt, schauen wir uns in der folgenden Feature Übersicht an.

Feature Highlights 3DF Zephyr 5

Tatsächlich handelt es sich bei dem Release um eines der größten Updates seit der ersten Version. Das Update verbessert insbesondere die Geschwindigkeit, sowie Schärfe der Kanten und Texturen, und fügt Support für Out-of-core Meshing hinzu:

Performance & Mesh Features

Laut Angaben der Testdaten der Entwickler ist die SfM-Technologie namens Samantha im Vergleich zu vorherigen Versionen vor allem mit größeren Datensätzen (1000+) deutlich schneller geworden. Bei über 3000 Bildern im Van Beispiel, zeigen die Ergebnisse mehr als doppelte Geschwindigkeit gegenüber der 4.5.530 Version.

Durch die neue Out-of-core Funktion, ist der Meshing Prozess nun auch nicht mehr durch den Speicher begrenzt. Die Aufteilung in einzelne Chunks bringt, nach Angaben von 3DFlow besserer Performance und höhere Mesh Details.

Interface und Tools

Auch am Interface und einigen Tools hat sich etwas getan: Zu den Verbesserungen gehören hier eine neue Utility-Leiste, Drawing Elements, Merge Workspace und mehr. Wie im nachstehenden Bild zu sehen, gibt es ein neues, wenn auch optionales, Widget, um mehr Informationen im 3D Viewport anzuzeigen. Dazu gehören unter anderem Funktionen wie Point Picking (mit Informationen des gewählten Punktes zu Koordinaten, Höhenangabe usw) und Messwerkzeuge. Mehr zu den Neuerungen findet Ihr hier.

Weitere Neuerungen

Zusätzlich gibt es ein größeres neues Standalone Features: 3DF Scarlet. Das Tool ist zur Erfassung von Laserscandaten gedacht und kommt kostenlos mit 3DF Zephyr geliefert. Zu den weiteren Neuerungen gehören zudem:

Photoconsistency filter sorgt für realistischere und scharfe Kanten

sorgt für realistischere und scharfe Kanten WIC steht nun zur Auswahl als neue Imaging Engine

steht nun zur Auswahl als neue Imaging Engine Revit-Plugin wurde in der neuen Version aktualisiert

wurde in der neuen Version aktualisiert Invert Mask zur Umkehrung von Masken für Masquerade hinzugefügt

zur Umkehrung von Masken für Masquerade hinzugefügt Gizmo Pivot Support hinzugefügt

hinzugefügt und vieles Mehr

Verfügbarkeit und neue Varianten

Das 5.0 Update ist ab sofort erhältlich, bestehende Nutzer können sich das Release über bestehende Auto Update Feature installieren. Die Software gibt es dabei nur für Windows 8+ und benötigt eine Nvidia Grafikkarte, um die Cuda Vorteile nutzen zu können. Derzeit gibt es die Software mit 20% Rabatt für € 3.120,00 € (3DF Zephyr Perpetual), sowie 119,20 € (3DF Zephyr Lite ) oder kostenlos mit 3DF Zephyr Free. Wer sich jetzt fragt wo die Pro und Aerial Varianten hin sind: Die beiden Angebote wurden mit den Features von Aerial zusammengelegt. Für die Aerial User bleibt insofern alles gleich, bisherige Pro Nutzer erhalten die zusätzlichen Features ohne Aufpreis. Mehr zu den Unterschieden und Preisen findet Ihr hier.

Weitere Informationen zum 5.0 Release findet Ihr hier im offiziellen Changelog