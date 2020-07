Freebies auf dem Unreal Engine Marketplace

Aktuell bietet der Unreal Engine Marketplace den Usern im Monatsturnus kostenlosen Content an. Diesen Monat befinden sich darunter fünf verschiedene Pakete: Meadow – Environment Set, Photorealistic Landscape Pack 3, PSD2UMG, SMART – ArchViz Interior Pack 01, TPS Multiplayer Pack und Stylized Character Kit: Casual 01.

Kurzüberblick

Meadow bietet euch 31 Gras- und Blumen-Typen, 11 Baum-Arten, 24 Klippen-Teile, 20 verschiedene Stein-Sorten und mehr – alles, wie es in der Produktbeschreibung hießt, basierend auf abgescannten Originalvorlagen. Photorealistic Landscape wartet mit 64 Quadratkilometern an detaillierten Gebirgs- und Wüstenlandschaften auf. Bei PSD2UMG handele es sich um ein Plug-In, welches es erlaubt die Layer aus PSDs in ein Objekt innerhalb von Widget Blueprint zu konvertieren. Bei der Architekturvisualisierung sei vor allem SMART sinnvoll anzuwenden. Über 150 Objekte, typisch für die Inneneinrichtung eines Zimmers, sind hier mit dabei. Enthalten im TPS Multiplayer Pack ist ein Framework für Third Person Shooter-Projekte. Entgegen dem Namen ist es sowohl auf Projekte mit Fokus auf Singleplayer als auch Multiplayer anwendbar. Zuletzt das Stylized Character Kit beinhaltet den namensgebenden Character, inklusive verschiedener, auswechselbare Körperteile und anpassbarer Mimik.

Für eine komplette Asset-Beschreibungen lohnt es sich, das dazugehörige Posting des Unreal Engine-Marktplatzes einzusehen.