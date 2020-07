Claymation mit ZBrush: 3D-Artist zeigt wie’s geht

3D Artist Alexander Lee zeigt in einem detaillierten Video, welche Schritte für ein erfolgreiches Claymation-Projekt in ZBrush nötig sind. Das fast 45-minütige Video deckt alle wichtigen Bereiche ab, einschließlich Animation, Sculpting, Polypainting und Lighting. Das Video ist in zehn Abschnitte unterteilt, die alle separat ansteuerbar sind: Introduction, Animation Blocking in Maya, Rock Sculpting, Corrective Blendshapes, Shader and First Lighting Pass, Animation Sculpting in ZBrush, Retiming, Final Animation Sculpting, Final Lighting und Conclusion. Lee erklärt alle diese Arbeitsschritte.

Weiteren Content Lees findet ihr auf seinem Artstation– oder Instagram-Profil.