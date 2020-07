Epic Games veröffentlicht Live Link Face-App für die Unreal Engine

Mithilfe der App sei es möglich, hochauflösende Gesichtsanimationen in Echtzeit vom iPhone auf einen Character in der Unreal Engine zu projizieren. Mit der TrueDepth-Frontkamera des iPhones, zusammen mit dem Apple ARKit, sei es zusätzlich möglich, die Performance eines Schauspielers direkt in die Unreal Engine zu übertragen. Für die Übertragung würde Live Link und eine dazugehörige Netzwerkverbindung angewandt. Die App sei für die Zusammenarbeit von Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten, wie bei virtuellen Produktionen häufig anzutreffen, gewappnet. Dafür stünde zum Beispiel die integrierte Tentacle Sync, die sich über Bluetooth mit der Stage Master Clock verbinde. Dank eines zuverlässigen Timecode-Supports und präziser Frame-für-Frame-Übertragung sei die Synchronisation zwischen beispielsweise Kameras und Body Motion Capture gesichert.

Die App ist seit dem 08.07. im App Store verfügbar. Bei Unreal Engine ist die offizielle Bekanntmachung einsehbar. Die Documentation zur App wird außerdem bereitgestellt.