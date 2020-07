Der Instruktor Jonas Pilz demonstriert im knapp gehaltenen Video die Anwendungsbereiche des Tools. Stop at Selection, Stop at Non-Quad und Stop at Poles seien besonders nützliche Werkzeugfunktionen.

Showreel und Projekte des Cinema 4D-Evangelisten Jonas Pilz können auf seiner Internetseite oder seinem Twitter-Auftritt eingesehen werden.