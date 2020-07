Content kaufen in Sinespace: Unity und Sine Wave ermöglichen es

Kreative können ab jetzt Content in der virtuellen Welt von Sinespace zu verkaufen.

Der Unity Asset Store und Since Wave Entertainment tun sich zusammen, um es Artists zu ermöglichen, Content in der Sinespace Virtual World anzubieten. Sinespace ist ein free-to-play Sandbox-MMO und eine Virtual World in einem.

Die Plattform befindet sich aktuell in der Soft Beta-Phase. Im Jahresverlauf will Sine Wave die Plattform offiziell starten. Kooperationen mit Vertreibern von Comicbüchern, Musik, Games, Live-Events und einem großen Spielzeughersteller seien ebenfalls angedacht.

In der Bekanntmachung auf dem Unity Asset Store werden weitere Details vermittelt. Das dazugehörige Video gibt das Konzept anschaulich wieder.