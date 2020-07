Procedural Distribution in Real-Time Environments | Student präsentiert seine Abschlussarbeit

Nikolay Marinov schrieb die Arbeit an der Faculty of Science and Technology an der Universität Coimbra. Der Fokus des Papers liegt auf einem prozeduralen Ansatz bei der Produktion von Games der Triple-A-Kategorie. Im Paper wird der prozedurale Ansatz in Verbindung mit 3D-Assets innerhalb von Echtzeit–Environments erklärt. Insbesondere dahingehend, wie Game Studios diesen Ansatz nutzen, um ihre Pipelines zu automatisieren, damit letztlich das Produktionsbudget geringhalten. Als Beispiele für den prozeduralen Ansatz wird unter anderem der russische Sci-Fi-Film Attraction angeführt.

Das Paper hat eine Länge von 80 Seiten, kann kostenfrei auf dem Gumroad-Profil Nikolay Marinovs heruntergeladen werden.