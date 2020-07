Animarkt sucht Bewerber für Forum Pitching

In der aktuellen Ausschreibung von Animarkt werden in der Entwicklung befindliche Stop-Motion-Kurzfilme gesucht. Bewerber müssen ein Drehbuch für einen Kurzfilm von einer Länge von maximal 30 Minuten vorlegen. Die Planung der Kurzfilmprojekte muss eine 80-prozentige Umsetzung der Animationen im Stop-Motion-Verfahren vorsehen. Als Preise winken unter anderem Equipment für die Produktion von Animationsfilmen, Konsultation von Marcin Zalewski (Isle of Dogs), Branchenakkreditierung für die Mifa 2021 oder ein zweiwöchiger Künstleraufenthalt in Argentinien.

Da es sich das Animarkt Stop Motion Forum zu Ziel gesetzt hat, Künstler aus Zentral- und Osteuropa zu unterstützen, würden Einreichungen aus Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Estland, Deutschland, Ukraine, Litauen und Lettland bevorzugt.

Abgabefrist ist der 3. August dieses Jahres. Das Animarkt Stop Motion Forum wird zwischen 6. Und 10. Oktober stattfinden. Die Gewinner sollen am 6. Oktober im Rahmen des Events präsentiert werden. Weitere Information gibt es direkt bei Animarkt.