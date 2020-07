Das VES Handbook geht in die dritte Runde!

So einiges hat sich in den letzten Jahren seit der zweiten Edition getan: Neue Techniken und Methoden kamen hinzu, neue Standards etablierten sich. Von Themen wie AR/VR, aktuelle Color Management Workflows, VFX Editorial, interaktive Games und mehr, könnt Ihr in der neuen Ausgabe einige Neuerungen erwarten. Insgesamt haben dabei, nach Angaben der VES, 56 zusätzlicheExperten aus der Branche Ihre Tipps & Tricks zusammengetragen. Wir haben für Euch einen ersten Blick auf die bisher verfügbare digitale Fassung geworfen, um zu schauen, welche neuen Inhalte hinzugekommen sind.

Das ist neu in der dritten Edition

Neben einer neuen farblichen Unterteilung (zuvor war jedes Kapitel rot), wurde die dritte Ausgabe unter anderem um Kapitel und Updates zu den nachstehenden Themen erweitert:

2.5D und 3D-Compositing mit neuer und deutlich übersichtlicherer Aufteilung, Z-Depth Compositing, Set Exentsions, sowie viele weitere Abschnitte.

3D-Scanning Methoden wie LIDAR, Photogrammetrie, Prop Scanner und mehr.

Digitale Kinematografie mit Schwerpunkten, wie HDR und Lens Metadata.

Editorial Workflow bei animierten und visuellen Effekt-Features.

Interactive Games: Viele Neuerungen, unter anderem zu zu Real-Time Rendering, Materialien und Shader, Disziplinen, Terminologie und weitere Bereiche.

Geometrie Instancing mit generellen Informationen und Beisielen.

Lens Mapping für VFX mit Hilfe von Lens Grids am Set und mehr.

Native Stereo: Neu unter Chapter 5 mit On-Set, HFR und weiteren Themen.

Realtime-VFX & Kamera-Tracking mit aktuellen Tracking Systemen und mehr.

Shot/Element Pulls unter anderem mit Merge, VFX Handoff und VFX Editorial

Techvis: Definition, Anwendungsbreiche und Workflows.

VFX-Elemente und Stereo: Von Mono Capture bis Stereo Compositing.

Virtual Produktion – worum geht's und wie werden Virtual Productions eingesetzt.

Virtual und Augmented Reality in den verschiedenen Produktionsphasen.

Wer sich weiter zu den neuen Inhalten informieren möchte: Ein ausführliches Video (über eine Stunde) hat die Visual Effects Society vor wenigen Stunden über eine Live Übertragung hier auf Facebook veröffentlicht.

Verfügbarkeit

Die dritte Edition des VES Handbooks könnt Ihr ab sofort bei mehreren Anbietern und in verschiedenen Varianten vorbestellen. Verfügbar sind dabei aktuell auf Amazon etwa Varianten als Kindle (42,02€), gebundenes Buch (257,87€) oder Taschenbuch (72,26€) Format.

Weitere Informationen: Zur offiziellen VES Website