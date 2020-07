Maxon 3D & Motion Design Show | Online-Event

Beim dreitätigen, virtuellen Event werden Virtual Reality, Augmented Reality, Character Animation, fotorealistische Visual Effects, Motion Design und mehr besprochen. Zu den Sprechern gehören zum Beispiel Sekani Solomon, der über die Entstehung seines Kurzfilms Star Wars: The Last Stand in Cinema 4D erzählen wird. Clinton Jones, Showrunner von Corridor Digital, wird von der Integration fotorealistischer Objekte in Realaufnahmen berichten. Auch vertreten ist Collon Leix, Animateurin bei Gunner Animation, die erklären wird, wie sie mit Oculus Medium und Oculus Quill 3D-Modelle erstellt.

Das Event findet vom 21. bis zum 23. Juli im Rahmen der SIGGRAPH statt. Auf der 3D & Motion Design Show-Website gibt es weitere Informationen, kann sich für das Event angemeldet werden. Wer einen Vorgeschmack möchte, der kann sich Sekani Solomons Star Wars-Kurzfilm anschauen: