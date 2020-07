VFX-Breakdown von Main Road Post

Lust auf einen Spaziergang in der Schwerelosigkeit mit der CCCP? Im aktuellen VFX-Breakdown zum Raumfahrerdrama Spacewalker zeigt Main Road Post, was russische Großproduktionen so können. Spacewalker, auch bekannt unter dem Titel The Age of Pioneers, erschien 2017. Der Film handelt von Kosmonaut Alexei Leonov, dem ersten Weltraumspaziergänger der Menschheitsgeschichte.