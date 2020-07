Project Lavina: Das Real-time Projekt kommt in Schwung

Projekt Lavina ist schon seit einiger Zeit in Beta: Chaos Group hat inzwischen viele Neuerungen hinzugefügt - so sieht's aktuell aus!

Fast jede Render Engine hat aktuell ein eigenes Echtzeit-Ray Tracing-Projekt in Entwicklung. Mit Project Lavina bietet Chaos Group seit einigen Monaten erste verfügbare Beta Versionen. Die Anwendung nutzt dabei RT-Cores in Nvidia GPUs, um Raytracing-Vorgänge zu beschleunigen. Seit wir über den Stand und die bisherigen Einschränkungen des Tools das erste Mal berichtet haben, ist nun wieder viel passiert. In dem Titel-Video, seht Ihr ein kleines Showcase von Brick Visuals als Test aktueller Features.

Project Lavina: Die Neuerungen

Ob neuer Animation Editor, IES Lights, Physical Camera Support, MAX Script oder neue Regler: Hier seht Ihr einige Features, die seit dem ersten Release hinzugekommen sind!

Zu den Neuerungen gehören dabei unter anderem…

Neuer Animation Editor mit einfachen Editing Features

mit einfachen Editing Features Physikalische Kamera Parameter und Camera Roll Funktion

Parameter und Camera Roll Funktion Material Support für Metallness (BRDFVrayMtl)

für Metallness (BRDFVrayMtl) V-Ray Sun & Sky Model wurde seit Beta 0.3 integriert

Model wurde seit Beta 0.3 integriert Opacity Maps sind in „Clip“ Mode nun unterstützt (nur bitmap)

sind in „Clip“ Mode nun unterstützt (nur bitmap) Light Grouping Feature (Instancing) für importierte Lichter

Feature (Instancing) für importierte Lichter Import von Dome Light Textur als Environment

Textur als Environment IES Light und Spot Light Support von Maya/Modo/Katana/C4D/Sketchup

und Spot Light Support von Maya/Modo/Katana/C4D/Sketchup MAXScript für den Import von Änderungen aus Lavina (Kamera & Animationen) in 3Ds Max. Mehr Infos zur Installation erhaltet Ihr hier.

Verfügbarkeit von Lavina

Das Projekt Lavina ist derzeit als Beta-Version kostenlos verfügbar für alle, die bereits eine V-Ray Next Render-Lizenz besitzen (erhältlich mit V-Ray für 3ds Max, Maya usw.). Weitere Anforderungen sind zudem eine DXR kompatible GPU: RTX Karte mit NVidia Treiber 436.02 oder neuer, Microsoft Windows 10 RS5 (version 1809), build 17763 oder später und 8GB RAM. Ein Veröffentlichungsdatum, Informationen zur Integration in DCCs, sowie offizielle Preise hat Chaos Group bisher noch nicht angekündigt.

Weitere Informationen: Zur Project Lavina Dokumentation