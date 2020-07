Release der EmberGenFX-Beta

Abonnenten nehmen kostenlos an der Public Beta der Simulationssoftware teil.

Neue Features

Die Public Beta wurde mit folgenden Features ausgerüstet: Partikel- und Flüssigkeitssimulationen auf prozeduraler Basis, das Exportieren als VDB-Datei zwecks Integration in alle OctaneRender DCCs, Support für den Export in VDB, PNG, TGA und EXR von Bildsequenzen, und interaktive Echtzeit ray-marched Volumes innerhalb des EmbergenFX-Viewports während des Simulation- und Animation-Key-Framings.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Bei EmberGenFX handelt es sich um ein Echtzeit-Tool auf GPU-Basis, mit dem Feuer, volumetrische Objekte, Rauch und Partikel simuliert werden können. Laut Otoy und JangaFX steht EmberGenFX allen OctaneRender 2020-Abonnenten während der Public Beta-Phase zur freien Verfügung. Zum Veröffentlichungszeitpunkt soll es Abonnenten ermöglich werden, EmberGenFX in alle OctaneRender DCC Plugins zu integrieren – das heißt in Blender, Cinema 4D, Maya und vielen mehr. Alle weiteren Informationen finden sich in der offiziellen Bekanntmachung. Der Download für Windows ist hier verfügbar.

Videos

Mit den ersten beiden Videos werden die Anwendungsmöglichkeiten von EmberGenFX veranschaulicht. In der Aufzeichnung des Livestreams zum Release werden der GPU-basierte Particle Rendering-Mode demonstriert und User-Fragen beantwortet.