Veröffentlichung von Sculptron Alpha 2

Das Update wird mit einer, in puncto Design und Funktionalität, überarbeiteten Benutzeroberfläche geliefert, während die Timeline grundlegend umstrukturiert wurde. Es sei jetzt möglich, ausschließlich mithilfe der Maus zu navigieren, das heißt, ohne die Tastatur zu benutzen. Playback und Sculpting wurde beschleunigt, außerdem wurde das Brush Tools-Feedback verbessert. Das Wireframe könne nun mit der OpenGL-Preview geöffnet werden, wohingegen innerhalb des Grid Mode die Optionen Color und Opacity hinzugefügt wurden. Ein neues Toon-Material wurde obendrein dazugegeben.

Sculptron

Bei Sculptron handelt es sich um eine GPU-basierte Sculpting-Anwendung speziell für statische Modelle und Mesh Caches (siehe hierzu Animiertes Sculpting mit Otoy Sculptron von Rainer Duda in der Ausgabe 04 : 2020). Sulptron befindet sich momentan in der Alpha-Phase und ist ausschließlich für Windows verfügbar. Weitere Informationen sind in der offiziellen Bekanntmachung einsehbar.