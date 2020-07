Anastasiy veröffentlicht MagicSquire 4.0

Neue Features

Die aktuelle Programmversion der Brush Switching- und Brush Management-Lösung bietet einige Neuerungen. So kann mithilfe des HUD Modes MagicSquire mit Tastatur- oder Stylus-Knopfdruck aufgerufen werden. Alternativ dazu kann der HUD Mode-Button im Panel angesteuert werden. Die neu hinzugekommene Funktion Sticky Brushes ermöglicht es, eine Brush nach Wahl durch das Drücken und Festhalten eines Tastatur-Shortcuts zu selektieren. Das Loslassen des Shortcuts deselektiert dieselbe Brush wieder. Dadurch sei es möglich, schnell zwischen häufig verwendeten Brushes hin und her zuschalten. Das neu hinzugekommene Smart Search gestattet das Suchen von Brushes und Tags, mitsamt der Option nach geschlossenen Gruppen zu suchen. Zu den kleineren Neuerungen gehört, dass nun mehrere .abr- oder .tpl-Dateien in eine einzige Gruppe geladen werden können.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Für eine Übersicht aller neuen Features empfiehlt sich die Einsicht der Bekanntmachung auf der Anastasiy-Homepage. MagicSquire ist für 19 Dollar erhältlich. Eine kostenlose, 15-tägige Probeversion ist außerdem zugänglich (im Link ganz nach unten scrollen).

Eine Demonstration der neuen Features gibt es in folgendem Video: