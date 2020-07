ZBrush 2021 – Sneak Peek

In der fast dreiminütigen Sneak-Preview wird das neue Toolset für Cloth-Sculpting demonstriert. Generell liegt der Fokus auf Cloth Dynamics.

Cloth Dynamics

Im Video wird mit Bezug auf Cloth Dynamics die Gravitation und Kollision von Kleidungsmaterialien mit festen Geometrien simuliert. Mithilfe der Interactive Cloth Brushes soll es den Künstlern zudem ermöglicht werden, Cloth-Strukturen manuell zu modellieren. Im Video wird hierzu beispielhaft die Brush ClothDimple an einem Sofakissen angewandt. Mit der Brush ClothHook wird der realitätsnahe Faltenwurf eines Kleides am Körper eines Characters verdeutlicht. Die Simulation derberer Kleidungen, wie zum Beispiel Kettenhemden, lässt sich mit Real-Time MicroPoly erschaffen. Dazu wird auch eine Reihe von Presets eingeblendet, respektive ein Anwendungsbeispiel für Cloth Dynamics auf MicroPoly-Materialien aufgezeigt.

Weitere Neuerungen

Jenseits von Cloth Dynamics wird mit dem Feature FiberMesh with Dynamics das Sich-Zusammensetzen eines Characters aus kleinteiligen Materialien gezeigt, beziehungsweise mit Unweld All with Dynamics das Auseinanderfallen eines Characters in Bruchteile simuliert. Verbesserungen an den NanoMesh-, ZModeler-Tools wurden außerdem vorgenommen. Dynamic Thickness wird als neues Tool für das Verdicken von Geometriekanten aufgeführt.

Kommender Livestream

Unter Pixologics offizieller Bekanntmachung zu ZBrush 2021 soll demnächst der Termin für einen Livestream bekannt gegeben werden, bei dem eine komplette Übersicht und Demonstration der neuen Features erfolgen soll.