3ds Max und Maya Indie bald weltweit verfügbar!

Weiter geht's mit den guten Neuigkeiten: Nach Nuke sind nun scheinbar Max und Maya mit "weltweiten" Indie Versionen am Start.

Wer die Situation verfolgt hat, hat nun Grund zur Freude: Nach dem ersten Pilot Programm vor knapp einem Jahr, stehen die Indie Versionen von Maya und 3ds Max vor unserer Tür. Ab dem 7. August 2020 sollen die Tools bereits für alle Artists verfügbar sein, die weniger als 100.000€ im Jahr verdienen. Die Informationen haben aktuelle User des 3ds Max Pilot-Programms via Email erhalten, die Ihr Euch in diversen Beiträgen anschauen könnt. Der Product Line Manager für Maya & die Entertainment Collection hat das gleiche Datum für Maya im Anschluss via Twitter bestätigt.

Maya und 3ds Max Indie „weltweit“

Bisher waren die Indie Version nur Personen aus den Ländern USA, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und Australien zugänglich. Mit dem neuen Release Datum sollen dann Länder hinzukommen, für die Autodesk einen eStore anbietet.

Einschränkungen und Verfügbarkeit

Funktionale Einschränkungen wie etwa bei der neuen Nuke Indie Lizenz, soll es nach bisherhigen Informationen, keine geben. Erstellte Scenes und Assets ließen sich auch bisher im Pilot-Programm uneingeschränkt exportieren, rendern oder importieren. User müssen allerdings die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um ein Abonnement abschließen zu können:

Maximal 100.000 USD/Jahr Bruttoumsatz des Benutzers/Organisationen aus Designarbeiten (Hinweis: Dies ist eine Obergrenze und kann je nach Land variieren).

des Benutzers/Organisationen aus Designarbeiten (Hinweis: Dies ist eine Obergrenze und kann je nach Land variieren). Nur eine Lizenz pro Benutzer/Organisation darf verwendet werden.

Wer diese Anforderungen erfüllt, wird sich dann für das Indie Programm registrieren können. Der Preis liegt dafür aktuell bei ca. 250$/Jahr.

Weitere Informationen werden wir hier ergänzen, falls es Neuigkeiten gibt!