Netflix entwickelt neue VFX-Plattform

Der Streaming-Riese arbeitet an einer Plattform für VFX-Künstler und Produktanbieter.

Die Plattform namens NetFX soll VFX-Künstler weltweit miteinander vernetzen. Damit soll die Produktion globaler Produktionen gefördert werden. NetFX befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Die Netflix-Partner Frontier VFX und Galavant VFX aus Kanada testen hierzu momentan. Anfang 2021 soll NetFX für Produktanbieter, Künstler und Kreative in Mumbai zugänglich gemacht werden. Mit fortschreitender Entwicklung soll NetFX in weiteren Regionen angeboten werden.

Die offizielle Bekanntmachung des Netflix Technology Blogs bietet weitere Informationen. Die Möglichkeit regelmäßig über aktuelle Entwicklungen NetFXs unterrichtet zu werden, wird außerdem angeboten.