Octane X: Erstmalige macOS Version veröffentlicht

Die erste öffentliche Preview Version Octane X PR1 ist da: Octane ist ab jetzt mit macOS Catalina (10.15) kompatibel. Bestehende OctaneRender Nutzer mit Abo, können Octane X kostenlos herunterladen und in den jeweiligen DCCs testen – für alle anderen gibt es eine kostenlose Standalone Demo. Der GPU Renderer ist somit nicht mehr nur von CUDA (Nvidia) abhängig, sondern basiert in diesem Fall auf Apple’s Metal Framework. IOS und Intel Support liegt allerdings noch in der Ferne.

Octane X PR1 Feature Umfang

Die Octane X PR1 Version enthält alle Features des aktuellen 2020.1 Releases. Es unterstützt auch alle verfügbaren Plug-ins – Unreal Engine und Unity sollen allerdings erst mit macOS 11 veröffentlicht werden. Auf dem Mac Pro bietet Octane X dabei optimierte Mesh-Geometrie-Engine für AMD-GPUs und bereits den Support mehrerer GPUs (einschließlich eGPUs). Nach bisherhigen Angaben soll es keine Unterschiede beim Ergebnis der Renderings im Vergleich zur CUDA Variante geben. Einzige Abweichungen können derzeit bei OSL Shadern auftreten.

Benchmarks

Wer sich auf die frühen Benchmarks von Otoy verlassen möchte, kann sich die OB Scores hier in dem Forum anschauen. Dabei schneidet die Radeon Pro Vega II Duo von AMD mit einer OctaneBench Punktzahl von 412 höher ab als bei bisherhigen GPUs für Windows- Workstations. Bei der Duo handelt es sich jedoch um zwei GPUs auf einem Board – einen besseren Vergleich dürfte daher die Vega II bieten (206 OB).

Anforderungen und Verfügbarkeit

Die erste öffentlichen Octane X ist aktuell nur für Desktop-MacOS (10.15.6) mit AMD Vega- und Navi-GPUs verfügbar. Bestehende User finden die Software in der Download-Sektion auf der Website. Die öffentlich und kostenlos verfügbare Demo Standalone findet hier. Neben aktuellen Abonnenten, soll Octane X in Zukunft auch für Personen mit neuen Macs und Prime Tier User kostenlos sein. Mehr dazu wird Otoy in den kommenden Wochen bekannt geben. – Bis dahin viel Spaß beim Testen.

Weitere Informationen: Zur offiziellen Otoy Website