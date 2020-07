Stimmungsvolle Main Title-Sequenz

Es dreht sich eine Primaballerina im Schmuckkästchen. Ein Streichholzschächtelchen bereitet das Foreshadowing. Ein bewaffneter Suchtrupp zieht durch den nächtlichen Wald. Eine in Flammen stehende Hütte löst das Foreshadowing ein. Mehr derlei stimmungsvolle Bilder erwarten euch in der Title Sequence des Motion Designers Fabian Aerts.

Die Main Title-Sequenz entspringt keiner existierenden Serie. Aerts erstellte das knapp einminütige Kunstwerk zu einer hypothetischen TV-Show namens Until We Fall Down. Bereits vor drei Monaten demonstrierte er mit We Were Young sein Händchen für Title-Sequenzen.